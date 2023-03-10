Mavi yaka maaşı beyazı solladı

Türkiye'de uzun süredir devam eden nitelikli eleman sıkıntısına Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu da eklenince sanayiciler, yetişmiş usta bulmakta zorlanmaya başladı. Hal böyle olunca uzun süredir yükselen mavi yakalı maaş skalaları beyaz yakalıların önüne geçmeye başladı.Elektrik teknisyeni, kaynak ustası, kalıpçı gibi alanlarda çalışan deneyimli ustaları elinden kaçırmak istemeyen sanayiciler 40 ile 60 bin lira arası maaşları gözden çıkarıyor. Yeni başlayan genç bir kalıp ustası da 20 bin liranın üzerinde maaşla işe giriş yapıyor. Uzmanlara göre, gelecekte en yüksek maaşı alanlar Türkiye'deki meslek sahibi çalışanlar olacak. İnsan kaynakları sitelerinin araştırmaları da mavi yakadaki maaş yükselişini ortaya koyuyor.2022'ye oranla beyaz yakalı maaşları yüzde 48 civarı artarken, mavi yakalıların maaşları bir önceki yıla göre yüzde 88 yükseldi. Nitelikli işgücüne ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, "Uzun süredir artan girdi ve enerji maliyetleri ile daralan iç pazar kapasitesi sanayi kuruluşlarımızın kâr marjını daralttı. EYT kaynaklı nitelikli işgücünün kaybı ve tazminat yükü de bizim için daha zorlu bir sürece işaret ediyor" dedi."Özellikle finansmana erişimin kısıtlı olması işleri daha da çıkmaza sokuyor" diyen Karadeniz, şöyle devam etti: "Sektörün en önemli sorunu nitelikli işgücünün yetersizliği. EYT ile nitelikli işgücünde kayıp yaşanacak olması işletmelerin kısa-orta vadede üretimini azaltabilir. İşgücünün yetişmesi zaman alan bir süreç. Eğitim sürecinin işbaşı eğitim programları ile desteklenmesi gerek."İSTANBUL Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Pandemiyle birlikte oluşan enflasyonist ortamda maliyet artışları, kârlılık oranlarındaki düşüş üstüne şimdi de EYT nedeniyle nitelikli işgücünde yaşanacak aksama işverenleri oldukça sıkıntıya sokacak. Kamu otoritesinden KGF desteği ve EYT kapsamına giren kişilerin emekli olmayıp çalışmaya devam etmeleri halinde emeklilik primlerinin daha cazip hale getirilmesi yönünde beklentimiz var" dedi.EVSİD Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, "Kamu, emekli olan personelin aynı iş yerinde çalışması durumunda destek veriyor. Bunu farklı disiplinlerle desteklemek, teşvik etmek bu süreçte insan kaynağındaki kırılmanın önüne geçebilir. EYT'den emekli olan çalışanlarımızın farklı desteklerle aynı şirkette çalışmasını sağlamak bu yönüyle önemli" açıklaması yaptı.