Meclis açılıyor, ilk gündem EYT

Türkıye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle ara verdiği çalışmalarına bugün başlıyor. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili teklif ele alınacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi" dedi. "İlk gündem maddesinin EYT olacağını vurgulayan Elitaş, "Tüm partilerimiz destek verirse 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine başlar çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" dedi. Elitaş ayrıca seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Milyonlarca kişinin beklediği yasa teklifine göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. İlk maaşların nisanda yatırılması planlanıyor.