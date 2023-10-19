Meclis, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunları sahada araştıracak

Meclis Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bugün komisyon üyelerinin görüşlerini de alıp yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, "Meclis'te dinlenmesi gereken bakanlık temsilcileri, kurum ve paydaşları dinleyip hızlı bir şekilde; sezon da açıldı; hava şartları daha fazla zorlaşmadan saha çalışmalarına başlamak istiyoruz." dedi.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM araştırma komisyonunun başkanlık divanı belirlendi.

Komisyon başkanlığına seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Karayel, AA muhabirine komisyonun çalışma programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayel, aynı araştırma komisyonunun, 27. Yasama Dönemi'nde de kurulduğunu ve sektördeki birçok kurumu dinlediğini ancak seçim süreci nedeniyle raporunu tamamlayamadığı için kadük kaldığını hatırlattı. TBMM'de 26 ve 27. dönemlerde yapılan balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili çalışmalarda yer aldığını anlatan Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef geçen dönemin sonunda kurulan araştırma komisyonumuz kadük kaldı. Ama o komisyonda sektördeki birçok kişi Meclis'e davet edilerek dinlendi. O çalışmalardan da faydalanarak çalışacağız, bunu avantaj olarak görüyoruz. Paydaşların söyledikleri, önceki toplantılardan kayıt altında. Bunlardan yeniden dinlenmesi gereken hususları ve farklı durumları, sorunları, çözüm önerilerini belirleyerek raporumuzda yer vereceğiz. Bu dönem saha çalışmalarımız olsun istiyoruz. Bugün üyelerimizin görüşlerini de alarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Meclis'te dinlenmesi gereken bakanlık temsilcileri, kurum ve paydaşları dinleyip hızlı bir şekilde; sezon da açıldı; hava şartları daha fazla zorlaşmadan saha çalışmalarına başlamak istiyoruz. Saha çalışmalarında gittiğimiz yerlerdeki paydaşların daha rahat edeceklerini de düşünüyorum."

Komisyon Başkanı Karayel, komisyonun ilk toplantısını bugün yapacağını bildirerek, "sürdürülebilirlik" konusunun, öncelikleri olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirliğin, çevre kirliliğinin önlenmesi, iç sular ve denizlerden avcılık ve yetiştiricilikten ölçülü şekilde nasıl faydalanılabileceğini de içerdiğini anlatan Karayel, "Denizlerimizi, çevremizi bizden sonraki nesillerden ödünç aldık. İyi uygulama örnekleri hem ülkemizde hem dünyada var. Bunları inceleyeceğiz. Tüm tarafları memnun edecek çözümler üretmeye çalışacağız. Doğanın da sektörün de 2 milyar dolara yakın sektör ihracatının da sürdürülebilir olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.