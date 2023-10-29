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Giriş Tarihi: 29.10.2023 11:58

Meclis'in ekonomi yoğun mesaisinde bu haftaki takvim belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, 12. Kalkınma Planı ile kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

AA
Meclis’in ekonomi yoğun mesaisinde bu haftaki takvim belli oldu

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da, aynı gün 12. Kalkınma Planı'nın görüşülmesi planlanıyor. Ayrıca Genel Kurul'da bu hafta, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklifle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, bu depremlerin ve akabinde meydana gelen depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni usuller getiriliyor. Düzenlemeyle yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Kanun teklifine göre, riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek, yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle tahliye yapılacak. Kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN TAKVİMİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda, 31 Ekim Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığının, 1 Kasım Çarşamba günü Ticaret Bakanlığının, 2 Kasım Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 3 Kasım Cuma günü de Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

Bu hafta TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu da toplanacak.

Salı ve çarşamba günü ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

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Meclis'in ekonomi yoğun mesaisinde bu haftaki takvim belli oldu
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