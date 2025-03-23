Meclis’in gündemi bayram ikramiyesi! Doğum yardımları da masaya gelecek

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacağı öğrenilirken görüşmelerde en önemli gündem maddesi emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi olacak.

BİLETSİZ YOLCU TAŞIYANA CEZA

Genel Kurulda, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; 'Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, araç sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden ülke dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Araçlara ait cezalar, gümrük kapılarında tahsil edilebilecek ve elde edilen gelirlerin yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye, yüzde 40'ı ise Gümrük Genel Müdürlüğüne aktarılabilecek.

DOĞUM YARDIMI SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Kanun teklifi ile birlikte doğum yardım sistemi değiştiriliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni doğan çocuklar için ailelere ödenen yardım miktarı artırılıyor ve sistem, çocuk sayısıyla orantılı hale getiriliyor. Doğum yardımı ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanması planlanırken kaynak genel bütçeden aktarılacak. Yardım ödemeleri hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haciz işlemi yapılamayacak. Öte taraftan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, DHMİ performans primi olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

Teklifle birlikte, 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Değişikliğe göre, Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler, toplamının yüzde 5 fazlası ödenecek. Öte taraftan Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Aras Bozkurt ve Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri yetkililerini dinlemek üzere salı günü toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise çarşamba günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 'Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehditler' başlıklı sunumunu dinleyecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.