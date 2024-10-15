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Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:55

Meclis'te bütçe maratonu Perşembe günü başlıyor

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi basın bilgilendirme ve bütçe bağlama toplantısı, 17 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

AA
Meclis’te bütçe maratonu Perşembe günü başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ise 7'nci bütçesi olan 2025 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmaya hazır hale gelen bütçeyi bağlayacak.

2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin, TBMM'ye sunulmasının ardından bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonrasında Genel Kurulda görüşülecek.

Meclisin bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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Meclis'te bütçe maratonu Perşembe günü başlıyor
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