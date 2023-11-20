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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:45

Meclis'te ekonomi mesaisi! Aile Gençlik Fonu, bütçe görüşmeleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ekonomi mesaisi devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına yönelik kanun teklifi ve 2024 yılı bütçe görüşmeleri bu hafta da sürecek.

Meclis’te ekonomi mesaisi! Aile Gençlik Fonu, bütçe görüşmeleri...

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2024 bütçe teklifi görüşmelerinde son haftaya giriliyor. Komisyonda pazartesi Dışışleri Bakanlığı, salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Çarşamba Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, perşembe Adalet Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Cuma ise Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile komisyondaki görüşmeler tamamlanacak.

AİLE VE GENÇLİK FONU KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Genel Kurulu'nda Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak.

Düzenleme kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

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Meclis'te ekonomi mesaisi! Aile Gençlik Fonu, bütçe görüşmeleri...
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