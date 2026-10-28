Meclis’te görüşmeler başlıyor! Kurtulmuş açıkladı: 2027 yılı bütçe teklifi belli oldu

'YÜZDE 72'LİK BÖLÜM HARCANMIŞTIR'

2025 yılı için TBMM'ye ayrılan başlangıç ödeneğinin 17 milyar 817 milyon 190 bin lira olduğunu ve yıl içindeki revizyonlarla 15 milyar 464 milyon 925 bin lira ile yüzde 99,8 oranında gerçekleştiğini vurgulayan Kurtulmuş, "2026 yılı ödeneği 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olarak kanunlaşmıştır, revizyonlarla 26 milyar 817 milyon 506 bin liraya ulaşmıştır. Sunuşa esas veriler itibarıyla 19,2 milyar lira, yani yüzde 72'lik bölüm harcanmıştır. Yıl sonuna kadar ayrılan kaynağın tamamına yakınının kullanılacağını öngörmekteyiz. 2027 yılı için teklif ettiğimiz toplam tutar 33 milyar 787 milyon liradır. Stratejik plandaki amaçlar doğrultusunda hizmetleri öncelendirdik, kaynak kullanımında verimliliği ve tasarruf tedbirlerini esas aldık" ifadelerini kullandı.

Bütçeden Kamu Denetçiliği Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ayrılan hazine yardımlarına işaret eden Kurtulmuş, "2027 yılı teklifimiz 2026 başlangıç ödeneğine göre yüzde 24,1 artış göstermektedir. Anılan 2 kurumun payları hariç tutulduğunda önceki yılın 25 milyar 181 milyon liralık başlangıç tutarına karşılık 30 milyar 83 milyon lira teklif ediyoruz, karşılaştırılabilir artış oranı ise yüzde 22,3'tür. Ödeneklerin hangi hizmetlere ait olduğunu açık biçimde göstermek için ayrımı özellikle dikkatinize sunuyorum. Orta Vadeli Program büyüklükleri esas alındığında 41 genel bütçeli idare arasında 26'ncı sıradayız. Çok yıllı hazırlık çerçevesinde 2028 yılı 36 milyar 785 milyon, 2029 yılı 39 milyar 863 milyon lira olarak öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemin hizmetlerinin mali imkanlarla uyumlu biçimde planlanmasına devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş'un, bütçeye ilişkin sunumunun ardından toplantı milletvekillerinin görüş ve değerlendirmeleriyle devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör