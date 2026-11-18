Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'a ait 4 milyar 316 milyon 465 bin lira geri kazanım hesaplarına aktarıldı. Sütşurup borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırarak kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kazandı. Bu kazançla 2026 yılının fon kâr rekortmeni olduğu ortaya çıkmıştı. Babası Cihan Sütşurup'un da 639 milyon liralık kazançla listede yer aldığı belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'a ait A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan ve işlemleri ertelenen 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruş, geri kazanım hesaplarına aktarıldı.

FAHİŞ KAZANÇ ŞOKE ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kazandığı fahiş para herkesi şoke etmişti. İlk iddialar Sütşurup'un fonlardan 11.1 milyar TL çektiği yönündeydi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere Sütşurup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.

Melis Sütşurup, borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırarak kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kazandı. Bu kazançla 2026 yılının fon kâr rekortmeni oldu. Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup da 639 milyon 402 bin 912 lira kârla listede 6'ncı sırada yer aldı.

40.4 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Yatırımcıların zararlarının giderilmesine yönelik süreçte gönüllü iade kapsamında önemli miktarda tahsilat gerçekleştirildi. Bu çerçevede 75 kişiden yaklaşık 40.4 milyar lira tahsil edildi.