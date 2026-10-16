Memur fazla mesai ücreti belli oldu: 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak! İşte yeni hesap...

Yılbaşında memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte memur fazla mesai ücretlerinde de artış yapılacağı bildirildi. Peki, 2027 Zamlı memur mesai ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.