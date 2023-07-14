Memur, işçi ve emekliye 794 milyar TL

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği, en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran, emekliye yüzde 25 zam içeren yasayı kabul etti. Yasa, fahiş kira artışları ile vatandaşın sıkıntıya sokulmasına da 'dur' diyor.Bu aydan geçerli olmak üzere tüm memurlara yüzde 17.55 artışa ek 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Bu düzenlemelerle birlikte en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselmiş olacak. Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 25 zam yapılacak. Yapılan düzenleme ile birlikte bu yıl memur, kamu işçisi ve emekliye devletin sağladığı destek 794.1 milyar lirayı bulacak.Fahiş kira artışlarına dur demek ve vatandaşı rahatlatmak için konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi bir yıl daha uzatılıyor. Depremin yaralarını sarmak için motorlu taşıtlar vergisi (MTV) bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere iki katı olarak uygulanacak. Kurumlar vergisi yüzde 25'ten 30 çıkarılıyor. MTV'den 30 milyar, kurumlar vergisinden de 80 milyar ek gelir bekleniyor.Akaryakıttaki ÖTV ocak ve temmuz aylarında güncellenecek. Deprem bölgesinde kalıcı konutların ve sanayi tesislerinin hızla yapılması, bölgenin yeniden yapılandırılması için mera, orman alanları ve zeytinlikler depremzedelere konut yapımı için kullanılabilecek. Kovid-19 salgını sırasında getirilen yasaklara uymayanlara kesilen ve 9 Kasım 2022'den önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek.Kovidizni kalıcı hale geldi. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.