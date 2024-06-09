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Haberler Ekonomi Haberleri MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 'Fark'lı zam! Kim ne kadar alacak? İşte yeni memur maaşları
Giriş Tarihi: 9.6.2024 12:53 Son Güncelleme: 9.6.2024 12:56

MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 'Fark'lı zam! Kim ne kadar alacak? İşte yeni memur maaşları

Son dakika haberi: Memur zammı ile 8 milyonu aşkın vatandaşın geliri temmuz ayında yükselecek. Memur maaş zammı TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası netleşecek. 4 milyon memur, 2,7 milyon memur emeklisi ve destek ödemelerinden faydalanan 2,4 milyon vatandaşın maaşı, memur zammı ile kesinleşecek. Peki kim ne kadar alacak? İşte Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaşı ve destek ödemeleri hesaplama tabloları...

METE DİRİCE METE DİRİCE
MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: ’Fark’lı zam! Kim ne kadar alacak? İşte yeni memur maaşları

Son dakika haberleri: Memur temmuz zammı TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrası belli olacak. Memurlar, enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı alıyor. Hangi memur kaç TL maaş alacak? İşte ekonomistlerin beklentisine göre memur maaş zammı hesaplama tablosu...

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI

Emekli ve memur zammının kesinleşmesine 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinlik kazanacak.



5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.

Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:

  • 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
  • 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
  • 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
  • 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor. Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.

6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
  • 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
  • 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
  • 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04

İşte 5 aylık enflasyon farkı ve 6 aylık enflasyon beklentisine göre meslek meslek memur ve emeklisinin maaş tabloları:

TABLO 1: EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI

6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek.

Ortalama memur maaşı da 44 bin-44 bin 500 TL bandında olacak.

TABLO 2: ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

TABLO 3: ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

TABLO 4: SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ TABLOSU

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.

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