Milyonlarca vatandaş memur zammı için bugünkü Haziran enflasyonuna kilitlendi. Bilindiği üzere enflasyon farkıyla beraber Polis, hemşire, öğretmen, bekçi gibi memurların maaşlarında Temmuz ayında artış yaşancak. Bu kapsamda "2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; Bekçi, Polis, Öğretmen, İmam, Hemşire maaşlarına da enflasyona bağlı farkla artış sağlanacak. İşte memur zammı hesaplama ekranı ve son durum...
TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçerken, bununla beraber yeni emekli memur maaşları için hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Açıklanan rakamlarla beraber 'Temmuz 2022 emekli maaşı ve memur zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak' soruları yanıt bulmuş oldu.
SON DAKİKA HABERİ | HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon Bununla beraber emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. İşte milyonların merak ettiği o tablo...
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ
Emekli ve memur maaş zammı açıklandı! Emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı yeni maaş tablosu | Video
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85
GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12296
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18883
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11846
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16228
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10117
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26056
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 -15333
VAİZ 1/4 - 9003 - 12771
AVUKAT 1/4 - 10934 - 15510
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21929
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7437
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7277
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
Öğretmen (1/4) - 5275 - 7483
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12704
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7739
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7274
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
Mühendis (1/4) - 6433 - 9125
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6351
Profesör (1/4) - 12238 - 17360
İmam-hatip - 5275 - 7483
Avukat (1/4) - 5275 - 7483
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,85
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