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Giriş Tarihi: 6.7.2022 07:21 Son Güncelleme: 6.7.2022 07:22

MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR TEK TEK HESAPLANDI: 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR TEK TEK HESAPLANDI: 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Gözler memur zammı kararı için enflasyon oranına çevrildi. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan veriyle beraber milyonlarca vatandaşı etkileyen Temmuz ayı zam oranı da kesinleşmiş olacak. Hal böyleyken ise "2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis, hemşire, öğretmen, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşların maaşlarında da bugünkü karar doğultusunda artış yaşanacak. Bilindiği üzere yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon farkı yüzd 28,14 olarak duyurulmuştu. İşte Haziran enflasyonu ile memur zammı hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaş memur zammı için bugünkü Haziran enflasyonuna kilitlendi. Bilindiği üzere enflasyon farkıyla beraber Polis, hemşire, öğretmen, bekçi gibi memurların maaşlarında Temmuz ayında artış yaşancak. Bu kapsamda "2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; Bekçi, Polis, Öğretmen, İmam, Hemşire maaşlarına da enflasyona bağlı farkla artış sağlanacak. İşte memur zammı hesaplama ekranı ve son durum...

TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçerken, bununla beraber yeni emekli memur maaşları için hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Açıklanan rakamlarla beraber 'Temmuz 2022 emekli maaşı ve memur zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak' soruları yanıt bulmuş oldu.

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Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon Bununla beraber emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. İşte milyonların merak ettiği o tablo...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ

  • 6 aylık enflasyon oranı: 42,35
  • SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
  • Memur enflasyon farkı: 34,85
  • Memur toplu sözleşme zammı: 7
  • Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
  • Ek zam beklentisi: 3
  • Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

Emekli ve memur maaş zammı açıklandı! Emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı yeni maaş tablosu | Video

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85


GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12296

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18883

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11846
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16228
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10117
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26056

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 -15333
VAİZ 1/4 - 9003 - 12771
AVUKAT 1/4 - 10934 - 15510

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21929

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7437

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7277

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

Öğretmen (1/4) - 5275 - 7483
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12704
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7739
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7274

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

Mühendis (1/4) - 6433 - 9125
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6351
Profesör (1/4) - 12238 - 17360
İmam-hatip - 5275 - 7483
Avukat (1/4) - 5275 - 7483

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,85

  • 65 yaş aylığı - 1085 - 1538
  • Evde bakım desteği - 2354 - 3340
  • Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3340
  • Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1228
  • Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1842

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