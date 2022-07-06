TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçerken, bununla beraber yeni emekli memur maaşları için hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Açıklanan rakamlarla beraber 'Temmuz 2022 emekli maaşı ve memur zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak' soruları yanıt bulmuş oldu.

SON DAKİKA HABERİ | HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon Bununla beraber emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. İşte milyonların merak ettiği o tablo...