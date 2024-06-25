MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak maaşını öğren! İşte kalem kalem yeni memur maaşları

Son dakika haberi: Memur zam oranı her 6 ayda bir kere olmak üzere belirleniyor. Bu rakam yaklaşık 9 milyon vatandaşın gelirini doğrudan etkiliyor. Memur zammı Temmuz 2024 verisi 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması netleşecek. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı burada etkili olacak. Memur zammı ne kadar olacak?
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN SADECE 1 VERİ KALDI
Emekli ve memur zammının kesinleşmesine 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinlik kazanacak.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.
2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.
Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:
Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,52
Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu. Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak.
SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI İÇİN EŞİTLEME FORMÜLÜ
Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi.
Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.
MESLEK MESLEK YENİ MEMUR MAAŞLARI BÜYÜK ORANDA NETLEŞTİ
5 aylık enflasyon farkı ve 6 aylık enflasyon beklentisine göre meslek meslek memur ve emeklisinin maaş tabloları netleşti:
TABLO 1: EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI
6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek.
Ortalama memur maaşı da 44 bin-44 bin 500 TL bandında olacak.
TABLO 2: ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
TABLO 3: ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
TABLO 4: SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ TABLOSU
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.
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