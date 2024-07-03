MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yeni memur maaşları

Son dakika haberleri: Memur maaş zammı TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamalarını duyurması sonrası kesinlikleşti. Temmuz 2024 memur zam oranı, 4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek.
HAZİRAN 2024 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran'da aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Böylece Mayıs ayında zirve yapan enflasyon, Haziran'da düşüş trendine girdi.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ BAŞLADI
Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon yıllık bazda düşüş trendine girdi. Ocak ayında yüzde 64,86, Şubat ayında yüzde 67,07, Mart ayında yüzde 68,50, Nisan ayında yüzde 69,80, Mayıs ayında ise yüzde 75,45'i gören enflasyonun Haziran ayında yüzde 71,6 seviyesiyle düşüş trendine başladığı görüldü.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu.
Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 45 BİN TL'YE DAYANDI
Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda 2024 temmuz döneminde ortalama memur maaşının 44 bin 500-45 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
Ortalama memur maaşlarının 2 yıllık değişimi:
2023 Ocak-14 bin TL
2023 Temmuz-25 bin TL
2024 Ocak-37 bin 500 TL
2024 Temmuz-44 bin 500 TL (Tahmini)
MEMUR TEMMUZ ZAMMI İLE KİM NE KADAR ALACAK?
6 aylık enflasyon beklentisine göre memur maaşı hesaplama tabloları da netleşti:
TABLO 1: EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TABLOSU
Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 39 bin 500 TL'yi en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 700 TL'yi aşacak.
TABLO 2: MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
TABLO 3: MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
TABLO 4: SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ TABLOSU
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.
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