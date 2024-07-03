MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yeni memur maaşları

ORTALAMA MEMUR MAAŞI 45 BİN TL'YE DAYANDI

Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda 2024 temmuz döneminde ortalama memur maaşının 44 bin 500-45 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.