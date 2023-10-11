Memura yüzde 50 zam yapılacak

Bakan Işıkhan, yılbaşında kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini söyledi. Bakan Işıkhan, ev kadınlarının da emeklilik hakkına sahip olacağını belirterek, "Şehir buluşmalarında ev kadınlarımızdan tepkiler aldık, dört gözle bekliyorlar. Çalışmaya başladık, Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verecek" dedi. Işıkhan, 2 milyon EYT başvurusunu sonuçlandırdıklarını belirterek,120 bine yakın dosyanın kaldığını söyledi. Gelecek yılın ilk 6 ayında uygulanacak asgari ücret için aralık ayı başında işçi ve işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceklerini belirten Bakan Işıkhan, 500 liralık asgari ücret desteğinden 1.7 milyon işverenin yararlandığını ifade etti. Işıkhan, "Refahı ne kadar yükseltebilirsek, milli gelirimizi ne kadar yükseltebilirsek, refahtan pay alanların çalışanlarımızın, emekçilerimizin sayısı da o ölçüde artacak" dedi.