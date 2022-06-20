Menkul Kıymet Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Menkul Kıymetler Ne Demek?

Menkul kıymet ya da menkul kıymetler, özellikle yatırım konularında henüz yeni yer almakta olan kişiler tarafından kafa karıştırıcı olabilmektedir. Dilerseniz, sermaye piyasasıyla doğrudan ilgilenen insanlar tarafından sürekli kullanılmakta olan, ekonomi terimi olarak menkul kıymetler ne demek? Hakkındaki haberimizi birlikte inceleyelim...

Menkul Kıymet Nedir?

Menkul kıymet; ''taşınabilmesi mümkün olan'' malları açıklamak için kullanılmaktadır. Menkul kıymetler ise; yatırım aracı olarak kullanabilen ve taşınabilen değerli olan kağıtları ifade etmektedir. "Menkul" kelimesi bir yerden bir yere taşınabilir olan mal anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, yatırım aracı olarak ifade edilebilen, taşınabilir belirli kıymetli şekildeki evraklar olarak da ifade edilebilmektedir. Bunların çıkarılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gerekmektedir. Bu evraklar belirli bir tutarı temsil etmektedir ve satın alan kişilere alacak ve ortaklık hakkı sağlamaktadır.

Menkul Kıymet Ne Demek?

Menkul kıymet, diğer adı ile varlığa dayalı olan menkul kıymet; devredilebilir ve değiş-tokuş edilebilir olan ve de finansal değer taşımakta olan mallara verilen isim olarak bilinmektedir. Menkul kıymetler, kişilerin yatırım amacıyla elde ettikleri, alacak ya da ortaklık hakkı sağlayan ve çıkarılması için; Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması gerekilen kıymetli evraklardır.

Menkul kıymetler yatırım amacıyla alınmaktadır, belirlenen şartları taşıması gerekmektedir, menkul kıymet sahibine ortaklık ve alacak hakkı sağlamaktadır, menkul kıymetlerin üzerlerinde piyasa değerleri bulunmaktadır. Menkul kıymetler; yatırım aracı olarak kullanılabilmektedir, dönem dönem gelir getirebilmektedir ve seri halinde de çıkarılabilmektedir.

Bağlı Menkul Kıymetler Nedir?

Bağlı menkul kıymetler; ortaklık ve katılım sermaye payları hesabında beklenen asgari oranları taşımadığı için, ortaklık ve katılım hesabında izlenemeyen, fakat uzun zaman zarfında elde tutulması hedeflenen hisse senetleriyle, bunların dışında kalan ve uzun vadeli hedeflerle, yasal zorunluluklarla ya da paraya çevirme özelliği yok olduğu için elde bulundurulan menkul kıymetlerin seyredildiği hesap olarak tanımlanabilmektedir.

Bu menkul kıymetler kazanıldığında ya da bu gruba devredilmesi zorunlu olduğunda, 240 Bağlı Menkul Kıymetler hesabına borç, elden çıkarıldığında buraya kaydedilebilmektedir. Eğer ki; menkul kıymetler, yatırım, ortaklık ve katılım amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine dahil olmak, iş ilişkileri oluşturmak veya sürekli gelir sağlamak için satın alınıyor ise; 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı, 242 İştirakler Hesabı ve 245 Bağlı Ortaklıklar Hesaplarında izlenir.