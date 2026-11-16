Merkez bankaları Antalya’da buluştu! TCMB’den COP31 kapsamında kritik toplantı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL ETKİLERİ ELE ALINDI

Konferansta, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ile bu değişimin makroekonomik ve finansal etkileri değerlendirildi.

Mavi Bölge'de gerçekleştirilen ilk panel, TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara'nın moderatörlüğünde yapıldı. Panele, NGFS'nin ilk ve kurucu başkanı olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi Frank Elderson ile Norveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oystein Borsum katıldı.

Panelde iklim değişikliğinin ekonomi, finansal sistem ve merkez bankası politikaları üzerindeki etkileri ele alındı.

FİNANSAL KURULUŞLARIN GEÇİŞ PLANLARI MASAYA YATIRILDI

Konferansın öğleden sonraki bölümü Yeşil Bölge'de devam etti. Program, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Mark Bowman'ın konuşmasıyla başladı.

Programın devamında TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara ve banka yetkilileri, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde iklim risklerinin finansal gözetim ve denetim süreçlerine yansımaları ile finansal kuruluşların geçiş planları gibi konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Konferansın ardından Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (NGFS) ile Türkiye'nin de üyesi olduğu İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu (CFMCA) tarafından ortaklaşa düzenlenen oturum gerçekleştirildi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği ve eş güdümün önemini vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör