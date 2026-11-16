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Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:13 Son Güncelleme: 16.11.2026 10:14

Merkez bankaları Antalya'da buluştu! TCMB'den COP31 kapsamında kritik toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), COP31 etkinlikleri kapsamında Antalya'da uluslararası bir konferans düzenledi. Merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, iklim değişikliğinin makroekonomik etkileri, finansal riskler ve merkez bankalarının politikaları ele alındı.

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AA AA Ekonomi
Merkez bankaları Antalya’da buluştu! TCMB’den COP31 kapsamında kritik toplantı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) etkinlikleri kapsamında Antalya'da uluslararası bir konferans gerçekleştirdi.

13 Kasım'da düzenlenen "İklim Değişikliği ve Merkez Bankacılığı: Makroekonomik ve Finansal Perspektifler" başlıklı konferansa merkez bankaları, uluslararası kuruluşlar ve Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (NGFS) temsilcileri katıldı.

TCMB'nin 2021 yılından bu yana üyesi olduğu NGFS'de, 2026 yılında yönetim komitesinde de yer aldığı belirtildi. Konferansın açılış konuşmasını TCMB Başkanı Fatih Karahan yaptı. Ardından Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve NGFS Başkanı Olaf Sleijpen konuşma gerçekleştirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL ETKİLERİ ELE ALINDI

Konferansta, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ile bu değişimin makroekonomik ve finansal etkileri değerlendirildi.

Mavi Bölge'de gerçekleştirilen ilk panel, TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara'nın moderatörlüğünde yapıldı. Panele, NGFS'nin ilk ve kurucu başkanı olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi Frank Elderson ile Norveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oystein Borsum katıldı.

Panelde iklim değişikliğinin ekonomi, finansal sistem ve merkez bankası politikaları üzerindeki etkileri ele alındı.

FİNANSAL KURULUŞLARIN GEÇİŞ PLANLARI MASAYA YATIRILDI

Konferansın öğleden sonraki bölümü Yeşil Bölge'de devam etti. Program, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Mark Bowman'ın konuşmasıyla başladı.

Programın devamında TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara ve banka yetkilileri, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde iklim risklerinin finansal gözetim ve denetim süreçlerine yansımaları ile finansal kuruluşların geçiş planları gibi konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Konferansın ardından Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (NGFS) ile Türkiye'nin de üyesi olduğu İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu (CFMCA) tarafından ortaklaşa düzenlenen oturum gerçekleştirildi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği ve eş güdümün önemini vurguladı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #FATİH KARAHAN

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Merkez bankaları Antalya'da buluştu! TCMB'den COP31 kapsamında kritik toplantı
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