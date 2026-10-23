Merkez Bankası 100 baz puan daha indirime gidecek mi? Dev bankalardan yeni tahmin

CİTİ: FAİZ İNDİRİMLERİNDE VERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Citi, ekim ayındaki faiz kararını TCMB'nin parasal gevşeme adımlarına kontrollü biçimde yeniden yönelmesi olarak değerlendirdi.

Bankaya göre TCMB'nin enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya ilişkin değerlendirmesi, eylül ayına kıyasla daha olumlu bir noktaya geldi. Yurt içi talebin zayıf seyretmesi de enflasyonla mücadeleyi destekleyen ve faiz indirimi için uygun koşullar oluşturan unsurlar arasında gösterildi.

Citi'nin analizinde, TCMB'nin faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin mesajlarının yeni indirimlerin önünü açık bıraktığı belirtildi. Ancak sonraki adımların hızı ve büyüklüğünün ekonomik göstergelerin seyrine bağlı olacağı vurgulandı.