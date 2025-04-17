Merkez Bankası açıkladı: Bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine ilişkin yeni kararını resmi internet sitesinde yayımladı.
Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir.
Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/Nq0rJqiAsF pic.twitter.com/ahhPHFwf8G— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 17, 2025