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Giriş Tarihi: 17.4.2025 15:18 Son Güncelleme: 17.4.2025 15:25

Merkez Bankası açıkladı: Bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Merkez Bankası açıkladı: Bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine ilişkin yeni kararını resmi internet sitesinde yayımladı.

Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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Merkez Bankası açıkladı: Bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacak
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