Merkez Bankası açıkladı: Reel kesimin ekonomiye güveni ağustosta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış RKGE ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 102,4'e yükseldi.

GELECEK ÜÇ AYA İLİŞKİN BEKLENTİLER GÜÇLENDİ

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 12 iş yerinden alınan yanıtların ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla oluşturuldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endekslerinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi ile son üç aydaki toplam sipariş miktarına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler de endekse yükseliş yönünde katkı yaptı.

Genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE de ağustosta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 102,8 seviyesine çıktı.

İHRACAT SİPARİŞLERİNDEKİ BEKLENTİ GÜÇLENDİ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İhracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stoklarının ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin de önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Gelecek üç aya ilişkin değerlendirmelerde ise üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına yönelik artış beklentileri de bir önceki aya göre bir miktar güçlendi.

YILLIK ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 31,2'YE GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatlarına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 31,2 oldu.

Sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde ise bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör