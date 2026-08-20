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Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:16 Son Güncelleme: 20.08.2026 10:39

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'nin 2. çeyrek kamu ve özel dış borcu belli oldu

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün dış borcu 318 milyar dolara çıkarken, kamu borcu 197,9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin 2. çeyrek kamu ve özel dış borcu belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Türkiye Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Buna göre toplam dış borç, bir önceki çeyreğe kıyasla 18,08 milyar dolar artarak yüzde 3,5 yükseldi.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ 170,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar dolara yükseldi. Uzun vadeli dış borç ise yüzde 3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Böylece toplam 539 milyar dolarlık stokun büyük bölümünü uzun vadeli borçlar oluşturdu.

Alt sektörler incelendiğinde kamu sektörünün dış borcu yüzde 3,3 artışla 197,9 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün dış borcu yüzde 4,2 artarak 318 milyar dolara çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış yükümlülükleri yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolara geriledi.

DIŞ BORCUN EN BÜYÜK KISMI KREDİLERDEN

Raporda yer alan 3. sayfadaki enstrüman dağılımı grafiğine göre toplam dış borç stokunda en büyük pay yüzde 46,2 ile kredilere ait. Kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri ve yüzde 17,2 ile mevduatlar izliyor.

Para birimi dağılımında ise ABD doları açık ara ilk sırada bulunuyor. Dış borcun yüzde 48,9'u ABD doları, yüzde 28,8'i euro, yüzde 12,2'si Türk lirası ve yüzde 10,1'i diğer para birimlerinden oluşuyor.

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24 AY VE ÜZERİ VADE ÖNE ÇIKIYOR

Raporda yer alan ödeme projeksiyonlarına göre kredi ve borç senetlerinin anapara geri ödemeleri ağırlıklı olarak 24 ay ve üzerindeki vadelerde yoğunlaşıyor.

13-24 ay arasındaki anapara geri ödemelerinin görece sınırlı kaldığı belirtilirken, 0-12 aylık kısa vadeli dönemde daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili görülüyor. Sayfa 3'teki ödeme projeksiyonu grafiğinde de özellikle 24 ay ve üzerindeki vadelerde kamu ve özel sektör için daha yüksek anapara ödemeleri öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI #KAMU #TÜRK LİRASI

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Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'nin 2. çeyrek kamu ve özel dış borcu belli oldu
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