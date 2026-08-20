Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin 2. çeyrek kamu ve özel dış borcu belli oldu

KISA VADELİ DIŞ BORÇ 170,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar dolara yükseldi. Uzun vadeli dış borç ise yüzde 3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Böylece toplam 539 milyar dolarlık stokun büyük bölümünü uzun vadeli borçlar oluşturdu.

Alt sektörler incelendiğinde kamu sektörünün dış borcu yüzde 3,3 artışla 197,9 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün dış borcu yüzde 4,2 artarak 318 milyar dolara çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış yükümlülükleri yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolara geriledi.