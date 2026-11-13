Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın enflasyon, faiz, büyüme ve kur tahmini

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,04'E ÇIKTI

TCMB anketine göre, geçen ay yüzde 1,18 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, kasım ayı anket döneminde yüzde 1,09'a geriledi.

Buna karşın yıl sonu enflasyon beklentisinde artış yaşandı. Bir önceki ankette yüzde 29,63 olan yıl sonu TÜFE artış tahmini, yüzde 30,04'e yükseldi.

Diğer enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü değişim görüldü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89'dan yüzde 24,04'e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,94'ten yüzde 18,02'ye çıktı.

KUR BEKLENTİSİ

Ankette dolar kuruna ilişkin beklentiler de yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL tahmini, önceki anket dönemindeki 51,5471 seviyesinden 51,6146'ya çıktı.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 59,2596'dan 60,7654'e yükseldi.