DÖVİZ REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Rapora göre döviz varlıkları, 20 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 8 milyar 848 milyon dolar azalarak 42 milyar 775 milyon dolara düştü. Böylece döviz rezervlerindeki haftalık gerileme yüzde 17,1 oldu.

Altın cinsinden rezerv varlıkları da aynı dönemde yüzde 8,1 azalarak 91 milyar 596 milyon dolara geriledi. IMF rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise 7 milyar 601 milyon dolar olarak kaydedildi.