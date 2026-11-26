Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı 20 Kasım 2026 tarihli Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri raporuna göre, resmi rezerv varlıkları bir haftada 16 milyar 978 milyon dolar azalarak 142 milyar 972 milyon dolardan 141 milyar 972 milyon dolara geriledi.
DÖVİZ REZERVLERİ NE KADAR OLDU?
Rapora göre döviz varlıkları, 20 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 8 milyar 848 milyon dolar azalarak 42 milyar 775 milyon dolara düştü. Böylece döviz rezervlerindeki haftalık gerileme yüzde 17,1 oldu.
Altın cinsinden rezerv varlıkları da aynı dönemde yüzde 8,1 azalarak 91 milyar 596 milyon dolara geriledi. IMF rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise 7 milyar 601 milyon dolar olarak kaydedildi.
REZERVLERDE EKİM AYINA GÖRE DEĞİŞİM
TCMB raporundaki verilere göre resmi rezerv varlıkları, Ekim 2026 sonuna kıyasla 16 milyar 135 milyon dolar azaldı. Bu dönemde toplam rezervlerdeki düşüş yüzde 10,2 olarak hesaplandı.
Aynı karşılaştırmada döviz varlıkları 5 milyar 695 milyon dolar, altın rezervleri ise 10 milyar 421 milyon dolar geriledi.
KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Raporda kamu sektörünün, yani Merkez Bankası ve merkezi yönetimin kısa vadeli döviz yükümlülüklerine ilişkin veriler de yer aldı.
Buna göre kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 azalarak 115 milyar 717 milyon dolara geriledi. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 0,7 artışla 51 milyar 141 milyon dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 2,8 azalarak 64 milyar 576 milyon dolara indi.
SWAP İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER
TCMB'nin raporuna göre, 20 Kasım haftası itibarıyla Merkez Bankasının toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 16,5 milyar dolar oldu. Altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 3,9 milyar dolar olarak açıklandı.