Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan yıl sonu enflasyon hedefi: Bu rakamın altına düşmesini bekliyoruz

SIKI PARA POLİTİKALARININ OLUMLU SONUÇLARI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, oda olarak iş dünyasının sorunlarını, taleplerini ve önerilerini en doğru zeminde paylaşmayı sürdürdüklerini, Bursa'nın ve Türkiye'nin ekonomik istikrarına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak politikalara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan ise Bursa iş dünyası ile gerçekleştirdiği buluşmada 'Para Politikası ve Ekonomik Görünüm' başlıklı sunumunda, son yıllarda uygulanan sıkı para politikalarının sonuçlarını paylaştı. Karahan, Bursa bölgesinde son beş yılda bin 100'den fazla firma ile görüşme yapıldığını hatırlatarak, bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin karar süreçlerinde yol gösterici olduğunu vurguladı.