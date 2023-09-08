Merkez Bankası binasının kulesi dağcılar tarafından kuruluyor

353 METRE YÜKSEKLİKTE KORKUSUZCA ÇALIŞIYORLAR

40 kişilik dağcıdan oluşan bir ekip Merkez Bankası binasının kule kısmında yoğun mesai yaparak kulenin bitirilmesi için mücadele ediyor. Bin 150 adet panel camın 900 tanesini takan ekip kalan kısımlarının bitirilmesi için Avrupa'nın en yüksek binasında halatlarla çalışıyor.

"ASIL MESLEĞİM BEDEN EĞİTİMİ VE ÖĞRETMENLİĞİ"

İple erişim teknikeri Musa Karahan, "Asıl mesleğim beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 2007 yılından beri bu sektördeydim. Yaklaşık 16 yıldır bu mesleği özellikle iple erişim ve yüksekte çalışmayla ilgili eğitmenlik gibi çalışma sektöründe bulunuyordum. Yaklaşık 8 aydır bu pozisyona ve buraya geldim. Buradaki tüm çalışan arkadaşlarımızın iplerini, sistemlerini kuran ve kontrol eden personel olarak burada çalışıyorum. Bizi görenler buraya çıkmam mümkün değil diyor" dedi.

"NE KADAR KORKARSAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ O KADAR ARTAR"

Dağcı Yalçın Söylemez, "Tedirgin tabi ki oluyoruz ama alıştığımızdan dolayı bu tedirginlik minimum seviyede oluyor. Yüksekten korkmuyor musunuz diye sorarsanız, tabi ki korkuyoruz. Korkmakta gerekiyor, ne kadar korkarsak güvenlik önlemleri almaya teşvik ediyor. Öncelikle bizi görenler şaşırıyorlar, aynı zamanda korkuyla bakıyorlar. Düşersiniz gözüyle bakıyorlar ama öyle olmadığını anlatıyoruz. Burası yerde çalışmaktan daha güvenli" şeklinde konuştu.