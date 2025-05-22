Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Banka enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 24'te, 2026 için yüzde 12'de, 2027 için yüzde 8'e tuttu. Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirten Karahan, "Enflasyonda belirgin kalıcı bozulma durumunda para politikası duruşunu sıkılaştırmak için her zaman hazırız" dedi. Karahan, enflasyon ana eğilimi patikada gittiği sürece faizde gerçekleşebilecek indirimlerin söz konusu olduğunu belirtti. Karahan, rezervlerle ilgili "Kesinlikle bir rezerv hedeflememiz yok, herhangi bir rezerv seviyesini faiz indirimine bağlamak doğru değil" ifadelerini kullandı.

DEZENFLASYON SÜRECİNE DEVAM

Sıkı para politikasının sonuçlarını kademeli şekilde almaya devam ettiklerini anlatan Karahan, "Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ana eğilimde belirgin bir değişiklik yok. Mal enflasyonu görece düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Temel mal enflasyonu nisanda güçlendi. Hizmet enflasyonu ilk çeyrekte yükseldikten sonra tekrar düşüş eğilimine girdi.

Son veriler döviz kuru geçişkenliğinin azaldığını, enflasyona yansımasının sınırlı olduğunu gösteriyor. Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir" açıklaması yaptı. Nisanda enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığını, beklentilerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini anlatan Karahan, "İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azaldı. Talep koşullarının dezenflasyon süreciyle uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz. İhtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı. Gelişmiş ülkeler için de 2025 enflasyon beklentilerinin bir miktar arttığını vurgulayan Karahan, "Tarifeler sonrası daha fazla faiz indirimi fiyatlanıyor. Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir" dedi.

KURUN ETKİSİ DAHA AZ

Karahan, kurun enflasyon etkisinin iki yıl önceye göre daha az seviyede olduğunu belirterek, "Hedefimizin, yıl sonu tahminimizin üst bandı da dahil değişmemesinde önemli bir unsur" şeklinde konuştu. Karahan, enflasyon bandının orta noktasını göz önünde bulundurarak para politikası duruşunu belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Enflasyonda nokta hedef vermek çok zor. Verinin kendisi oynak. Farklı şokların gerçekleşebildiği, küresel ortamdaki oynaklığın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bir bant iletişimi yapıyoruz. Sene sonunda da enflasyonun bandımızın içinde kalacağı konusunda son derece eminim."



ASGARİ ÜCRET SORUSUNA NE DEDİ?

Karahan bir gazetecinin "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor dolayısıyla bize düşen görev burada enflasyonu kalıcı olarak düşürmek" yanıtını verdi.



GIDA ENFLASYONU TAHMİNİ YÜKSELDİ

2025 gıda enflasyonu tahmini yüzde 24.5'ten 26.5'e çıktı. 2025 ortalama petrol fiyatı tahmini 76.5 dolardan 65.8 dolara çekildi. 2026 petrol tahmini de 74 dolardan 60,6 dolara düşürüldü. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 seviyesinde tutuldu. 2025 tahmin aralığı da artan belirsizlikten dolayı yüzde 19-29 olarak korundu.



REZERVDE İKİ HAFTADA 7.2 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 16 Mayıs ile sona eren haftada 2.4 milyar dolar artışla 39 milyar 986 milyon dolara ulaştı. Böylece iki haftada 7.2 milyar dolar artan rezervler, 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri ise yüzde 0.9 artışla 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi.