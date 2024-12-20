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Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:17 Son Güncelleme: 20.12.2024 16:19

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Ekonomistler açıkladı

Ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık perşembe günü açıklayacağı faiz kararı için beklentilerini açıkladılar. Beklenti anletine göre ekonomistler politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesini bekliyor.

AA
Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Ekonomistler açıkladı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

150 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

FAİZ BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI BELLLİ OLDU

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Ekonomistler açıkladı
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