Temmuz ayının gelmesiyle TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklaması piyasaların gündemindeki yerini aldı. Para Politikası Kurulu her ay olduğu gibi belirlenen tarihte toplanacak ve kararını duyuracak. Geçtiğimiz ayki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyen kararla ilgili olarak "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez bankası faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar...