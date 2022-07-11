Temmuz ayının gelmesiyle TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklaması piyasaların gündemindeki yerini aldı. Para Politikası Kurulu her ay olduğu gibi belirlenen tarihte toplanacak ve kararını duyuracak. Geçtiğimiz ayki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyen kararla ilgili olarak "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez bankası faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar...
Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Haziran ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.
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