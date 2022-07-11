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Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:07

Merkez Bankası faiz kararı 2022: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın "Temmuz ayı faiz kararı" açıklamasında...

Merkez Bankası faiz kararı 2022: Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın Temmuz ayı faiz kararı açıklamasında...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay da piyasalarda faizlerin sabit kalması beklenirken "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan bu karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını da inceliyor. İşte para piyasalarına yön verecek Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...

Temmuz ayının gelmesiyle TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklaması piyasaların gündemindeki yerini aldı. Para Politikası Kurulu her ay olduğu gibi belirlenen tarihte toplanacak ve kararını duyuracak. Geçtiğimiz ayki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyen kararla ilgili olarak "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez bankası faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar...

MERKEZ BANKASI HAZİRAN KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Haziran ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı 2022: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın "Temmuz ayı faiz kararı" açıklamasında...
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