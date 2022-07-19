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Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:50

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Merkez Bankası faizi ne olur? PPK toplantısı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Merkez Bankası faizi ne olur? PPK toplantısı tarihi!

TCMB Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2022 için bekleniyor! Geçtiğimiz ay faizi sabit tutan MB bu ayki kararı ile birçok konu üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Vatandaşlar “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta” sorularına yanıt arıyor. Para Politikası Kurulu PPK toplantısı faiz kararı için gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, yorumları neler? İşte TCMB faiz oranları hakkında merak edilenler…

Merkez Bankası faiz kararı temmuz 2022 oranı ekonomi gündemindeki yerini aldı. Her ay düzenli olarak TCMB tarafından duyurulan faiz kararı PPK toplantısı ile yanıt bulacak. Gündemin en önemli sorusu: Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Geçtiğimiz ay yüzde 14 oranında sabit tutulan TCMB faiz kararı yorumları sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır? İşte, tarihi ve detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak.

Toplantıdan çıkan karar aynı gün saat 14.00 gibi kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Merkez Bankası faizi ne olur? PPK toplantısı tarihi!
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