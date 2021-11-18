Merkez bankası faizi 1 puan indirdi

Eylül ve ekim aylarında politika faizini toplam 3 puan indiren Merkez Bankası
, dün de 1 puanlık indirime gitti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu
(PPK), politika faizi olan 1 hafta vade repo ihale faiz
oranını yüzde 16'dan 15'e düşürdü. Böylece son üç toplantıda 4 puan indirilen politika faizi 19 Kasım 2020'deki seviyeye gerilemiş oldu.
DOLAR DALGALANDI
Merkez Bankası'nın faiz kararı dün döviz piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Çarşamba gününü 10.62 TL'den kapatan dolar dün sabah açılışta 10.97 liraya kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın kararı öncesinde 10.45 TL'ye gerileyen dolar, faiz indiriminin açıklanmasının ardından 10.98 liraya çıktı. Kur daha sonra 11 liranın üstüne yükseldi. Doların gün içerisindeki dalgalanması yüzde 7'nin üzerine ulaştı.
KREDİLER İZLENİYOR
PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğu bildirildi. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler
üzerinde olumlu etkilerinin görülmeye başladığık, bireysel kredilerle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.
ARALIKTA İNDİRİM SİNYALİ
PPK'nın para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilmesine karar verildiği belirtilerek, "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022
yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık
ayında tamamlamayı değerlendirecektir" denildi.
VARLIK ALIMLARI SÜRÜYOR
Aşılanma oranlarındaki artışa rağmen salgındaki yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtildi. Yüksek küresel enflasyonun piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilerek, "Gelişmiş
ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arztalep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları varlık alım programlarına devam etmektedir" denildi.
1 YILIN EN BÜYÜK YABANCI GİRİŞİ
BBVA
'NIN bu hafta Garanti Bankası'nda 25.7 milyar liralık gönüllü çağrı yapacağını açıklamasıyla tekrar yabancıların ilgi odağı haline gelen Borsa İstanbul'a yabancı girişi tam gaz devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre 5-12 Kasım tarihleri arasındaki haftada hisse senedi piyasasına 479.6 milyon dolarla son 1 yılın en yüksek yabancı girişi gerçekleşti. Aynı hafta tahvil- bonoya da 109.8 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. 1 haftalık toplam yabancı girişi 589.4 milyon dolar oldu. 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasındaki iki haftada ise hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına 902.5 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.
CARİ DENGE İYİLEŞİYOR
YURT içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine vurgu yapılan açıklamada, aşılamanın toplumun geneline yayılmasının salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı kaydedildi. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanmanın devam ettiği, ihracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesinin beklendiği, bu eğilimin güçlenerek devam etmesinin fiyat istikrarı hedefi için önem arz ettiği ifade edildi.