Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarını artırdı! İşte yeni oranlar
Giriş Tarihi: 11.11.2026 23:04

Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarını artırdı! İşte yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kararla birlikte 1 yıldan uzun vadeli mevduat dışı yükümlülüklere faiz/telafi ödemesi yapılırken; ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerdeki 8 haftalık büyüme sınırları artırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarını artırdı! İşte yeni oranlar
  • ABONE OL

TCMB'nin makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Bankanın makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığı belirtilen duyuruda, "Bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemeyle, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MERKEZ BANKASI #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TÜRK LİRASI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarını artırdı! İşte yeni oranlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA