Merkez Bankası kritik raporu yayımladı! TCMB Başkanı Karahan’dan ’sıkı duruş’ mesajı

SIKI DURUŞUMUZ DEVAM EDİYOR

TCMB Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak finsansal istikrara ilişkin konuları yakından izlediklerini ve son gelişmelerin bir özetini yılda iki defa yayımlanan Finansal İstikrar Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Finansal İstikrar Raporu'nun önceki sayısından bu yana, finansal koşullardaki sıkılık korunurken, dezenflasyon süreci devam etmektedir. Finansal koşullardaki sıkılık, iç talepteki dengelenme sürecine katkı verirken cari dengedeki iyileşme belirginleşmiştir.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, makroihtiyati politikalarla desteklemeye devam ediyoruz. Nitekim, güçlendirdiğimiz makroihtiyati çerçevenin de katkısıyla kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu hareket etmektedir. Parasal aktarım mekanizması güçlenirken finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentiler ile uyumlu şekilde oluşmaktadır.