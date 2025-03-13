Merkez Bankası PPK mart ayı toplantısı metnini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart tarihli Para Politikaları Kurulu toplantı metnini yayımladı. Metinde hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışının önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir zamana yayılmasına neden olduğuna işaret edildi.

KADEMELİ TOPARLANMA

PPK özetinde, küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel büyüme görünümünü olumsuz etkilediği belirtildi. Türkiye'nin dış talebinde kademeli bir toparlanma beklense de, bu toparlanmanın ocak ayındaki tahminlere göre daha gecikmeli gerçekleşeceği ifade edildi. ABD ekonomisinin diğer gelişmiş ülkelerden olumlu ayrışmaya devam ettiği, küresel enflasyonun yatay seyrettiği ancak hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğü vurgulandı.

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Raporda, Türk lirası mevduat faizlerinin 28 Şubat itibarıyla yüzde 50,1 seviyesine gerilediği, ticari kredi faizlerinin yüzde 48,5'e düştüğü belirtildi. Bireysel kredi faizlerinde de düşüş gözlemlendiği ve kredi büyüme oranlarının azaldığı aktarıldı. Sıkı para politikası kapsamında, yabancı para kredi büyüme sınırının yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldüğü açıklandı.

KKM'DEN ÇIKIŞ DEVAM EDİYOR

PPK özetinde, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürecinin sürdüğü, tüzel kişilerin KKM hesaplarında yeni hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi. Ayrıca, bankaların yurt dışı fonlama maliyetlerini artıran zorunlu karşılık oranlarının yükseltildiği bildirildi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın brüt uluslararası rezervlerinin 28 Şubat itibarıyla 173,7 milyar dolara yükseldiği belirtilirken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 255 baz puana gerilediği ifade edildi. Raporda, Türk lirasının kur oynaklığının düştüğü ve yabancı yatırımcı girişlerinin sürdüğü aktarıldı.

İÇ TALEP DENGELENİYOR

PPK metnine göre, tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 2,27 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine geriledi. Tüm ana harcama gruplarında enflasyon katkısının azaldığı belirtilirken, temel mal enflasyonunun düşük seyrini koruduğu ve hizmet enflasyonunun ocak ayındaki yükselişin ardından yavaşladığı ifade edildi.

CARİ AÇIK AÇIKLAMASI

Sanayi üretiminin dördüncü çeyrekte yüzde 3,4 oranında arttığı ancak imalat sanayindeki zayıf seyrin devam ettiği belirtildi. Aralık ayında sanayi üretim endeksinde aylık yüzde 5'lik bir artış görülürken, cari açığın ocak ayında 10 milyar dolara yükseldiği açıklandı. Türkiye'nin dış borçlanma imkânlarının güçlü olduğu, bankacılık sektörünün uzun vadeli borç çevirme oranının yüzde 141 seviyesinde olduğu ifade edildi.

PPK özetinde, enflasyondaki düşüşün devam ettiği, iç talebin dengelenmeye başladığı ve kredi büyümesinin yavaşlatıldığı vurgulanarak, sıkı para politikasının süreceği mesajı verildi.