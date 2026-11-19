KALAN VADEYE GÖRE DIŞ BORÇ 240,2 MİLYAR DOLAR

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az süre kalan borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 240,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu hesaplama, yalnızca başlangıçta kısa vadeli olarak alınan borçları değil, vadesine 1 yıl veya daha az süre kalan uzun vadeli borçları da kapsıyor.

BANKALARIN KISA VADELİ DIŞ BORCU 75,1 MİLYAR DOLAR

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artarak 75,1 milyar dolara çıktı.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve borçlanma senetleri yükümlülükleri yüzde 7 artışla 8,6 milyar dolar oldu.

Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 1,2 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi. Banka hariç mevduatlar ise yüzde 1,7 artışla 21,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 2,7 azalarak 26 milyar dolara geriledi.