Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'ndan finansal istikrarı destekleyici bir adım daha
Giriş Tarihi: 24.5.2025 04:46

Merkez Bankası'ndan finansal istikrarı destekleyici bir adım daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildiğini duyurdu.

AA
Merkez Bankası’ndan finansal istikrarı destekleyici bir adım daha

TCMB tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası'ndan finansal istikrarı destekleyici bir adım daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz