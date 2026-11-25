Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Kasım, 2 Aralık ve 28 Aralık vadeli Türk lirası (TL) depo alım ihaleleri ile 3 adet dolar/TL swap ihalesi açtı.

İHALE MİKTARI 500 MİLYAR LİRA

TCMB'nin bugün açtığı 28 Aralık ve 2 Aralık vadeli TL depo alım ihalelerinin her birinde ihale miktarları 50 milyar lira, 26 Kasım vadeli depo alım ihalesinde ise ihale miktarı 500 milyar lira olarak belirlendi.

3 FARKLI SWAP İHALESİ

Öte yandan Merkez Bankası gerileyen rezervleri göz önünü alarak 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli döviz karşılığı birer milyar dolar büyüklüğünde TL swap ihalesi açtı

Haber Girişi Sevde Demir - Editör