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Giriş Tarihi: 30.1.2024 00:18 Son Güncelleme: 30.1.2024 00:28

Merkez Bankası'ndan 'Zorunlu Karşılık' düzenlemesi: Kur korumalı hesaplar için...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu' yaptı. Merkez Bankası, "Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine, Döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası’ndan ’Zorunlu Karşılık’ düzenlemesi: Kur korumalı hesaplar için...

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. ﻿ TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında;

  • Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine,
  • Döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine

karar verilmiştir.

Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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Merkez Bankası'ndan 'Zorunlu Karşılık' düzenlemesi: Kur korumalı hesaplar için...
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