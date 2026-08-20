Merkez Bankası’nın rezervlerde yeni tablo: Kasadaki hem altın hem de döviz tutarı yükseldi

DÖVİZ REZERVLERİ YÜZDE 6,6 ARTTI

Rezervlerin alt kalemlerinde de dikkat çeken yükselişler kaydedildi. 14 Ağustos haftasında döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 6,6 artarak 67,445 milyar dolara çıktı.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise aynı dönemde yüzde 0,9 artışla 108,335 milyar dolara yükseldi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,721 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerindeki tabloya göre resmi rezerv varlıkları temmuz sonundaki 164,448 milyar dolarlık seviyeden 14 Ağustos itibarıyla 183,501 milyar dolara yükseldi. Böylece temmuz sonuna göre toplam rezervlerdeki artış 19,053 milyar dolar ve yüzde 11,6 oldu.