Merkez Bankası’nın rezervlerde yeni tablo: Kasadaki hem altın hem de döviz tutarı yükseldi

TCMB'nin 14 Ağustos 2026 tarihli "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerine göre, resmi rezerv varlıkları bir haftada 5 milyar 135 milyon dolar artarak 178,366 milyar dolardan 183,501 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde haftalık artış yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.
DÖVİZ REZERVLERİ YÜZDE 6,6 ARTTI
Rezervlerin alt kalemlerinde de dikkat çeken yükselişler kaydedildi. 14 Ağustos haftasında döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 6,6 artarak 67,445 milyar dolara çıktı.
Altın cinsinden rezerv varlıkları ise aynı dönemde yüzde 0,9 artışla 108,335 milyar dolara yükseldi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,721 milyar dolar olarak gerçekleşti.
TCMB verilerindeki tabloya göre resmi rezerv varlıkları temmuz sonundaki 164,448 milyar dolarlık seviyeden 14 Ağustos itibarıyla 183,501 milyar dolara yükseldi. Böylece temmuz sonuna göre toplam rezervlerdeki artış 19,053 milyar dolar ve yüzde 11,6 oldu.
KAMUNUN KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kamu sektörünün, yani Merkez Bankası ve Merkezi Yönetimin kısa vadeli döviz yükümlülükleri de aynı hafta içinde arttı.
Verilere göre kısa vadeli döviz yükümlülükleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,7 artarak 120,703 milyar dolara çıktı. Bunun 51,701 milyar dolarlık bölümü önceden belirlenmiş döviz yükümlülüklerinden, 69,002 milyar dolarlık bölümü ise şarta bağlı döviz yükümlülüklerinden oluştu.
Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri haftalık bazda yüzde 0,9, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,5 arttı.
SWAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ 16,5 MİLYAR DOLAR
TCMB'nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 14 Ağustos haftasında 16,5 milyar dolar oldu.
Altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.