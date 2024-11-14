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Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:00

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin veriler belli oldu.

İHA
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı.

REZERVLER 157 MİLYAR DOLAR OLDU

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 2 milyar 311 milyon dolar azalarak, 157 milyar 308 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 884 milyon dolarlık azalışla 93 milyar 5 milyon dolardan 92 milyar 121 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 8 Kasım haftasında 1 milyar 427 milyon dolar azalarak 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara indi.

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı
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