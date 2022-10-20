Merkez faizi 1.5 puan düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10.50 seviyesine indirdi. Böylece yüzde 12 olan politika faizi seviyesi, beklentilerin aksine 1 puandan fazla düşürülmüş oldu. Karar metninde benzer bir adım sonrası faiz döngüsünün bitmesinin gündeme alındığı belirtildi. Faizi 1.5 puan düşüren TCMB'den Kasım'da da benzer hamle sinyali geldi. Kasım toplantısı için "benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesi gündeme alındı" açıklaması yapıldı.Karar metninde indirime gerekçe olarak "finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir" ifadesi kullanan, TCMB son dönemde piyasa faizlerinde de indirim sağlamaya yönelik adımlar atıyor. Metinde şu ifadeler kullanıldı: "Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir."