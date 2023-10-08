Merkez Marakeş’e çıkarma yapıyor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fas'ın Marakeş şehrinde Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla buluşacak. Erkan'ın, 11-13 Ekim'de gerçekleşecek programda, Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, dünyanın en büyük portföy yönetim şirketi Blackrock, Alman yatırım bankası Deutschebank ile görüşmesi bekleniyor. Geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Erkan, kredi politikasına ilişkin de önemli mesajlar verdi. Faiz marjının pozitif alana taşınması ile birlikte reel sektöre Türk Lirası kredi akışı yeniden başladığını vurgulayan Erkan, şunları söyledi: "Bireysel kredilerde büyüme eğilimi yavaşladı. Eylül itibarıyla, 4 haftalık büyüme momentleri toplam bireysel kredilerde aylık yüzde 3, taşıt kredilerinde ise aylık yüzde 0.5 bölgesinde seyrediyor." Hazal ATEŞ/ANKARA