Merkez'den 100 baz puan indirimi bekliyoruz

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını öngördüklerini söyledi. Akten, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiği bir senaryoda aralık ayında da 50 ila 100 baz puanlık ek faiz indirimi beklediklerini de dile getirdi.

DÖVİZ SATIŞI SÜRÜYOR

Küresel Bankacılık Partneri olarak COP31'e desteğini açıklayan ilk kurumlardan biri olan Garanti BBVA'nın Genel Müdürü Akten, bankanın üst yönetim ekibiyle birlikte gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Fon krizi ile ilgili soruları da yanıtlayan Akten, şirketler tarafında bir miktar mevduata geçiş gördüklerini ama bireysel tarafta dikkat çekici bir aksiyon görmediklerini belirtti. Bireysel taraftaki hareketi daha çok maaş dönemlerinde gördüklerini anlatan Akten, "131 fona bir anlamda karantina yapıldı. Bireyselde fon krizi kaynaklı diyebileceğimiz bir durum yok. TL getirileri nedeniyle bireysel müşteri döviz satmaya devam ediyor" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DESTEK

Garanti BBVA ve BBVA, COP31 Küresel Bankacılık Partnerleri olarak Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde sürdürülebilir finansman, temiz enerji, elektrifikasyon, sanayinin yeşil dönüşümü, temiz teknolojiler, döngüsel ekonomi, dirençli şehirler, tarım ve biyoçeşitlilik başlıklarını ele alacak. Garanti BBVA, 2018-2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamladı. 2018-2029 dönemi için hedefini 3,5 trilyon TL'ye yükselten banka, 855 milyar TL'si bu yıl olmak üzere, 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 1,9 trilyon TL sürdürülebilir finansmana ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör