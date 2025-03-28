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Giriş Tarihi: 28.3.2025 14:52 Son Güncelleme: 28.3.2025 14:55

Merkez'den tahvil adımı! Piyasanın işleyişi güçlendirilecek

Ekonomi yönetimi tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek çalışmalar başlattı. Kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

AA
Merkez’den tahvil adımı! Piyasanın işleyişi güçlendirilecek

Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

PİYASALARIN ETKİN ÇALIŞMASI HEDEFLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

İHALELER DEVAM EDECEK

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor. TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor."

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Merkez'den tahvil adımı! Piyasanın işleyişi güçlendirilecek
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