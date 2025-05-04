Merkez’den TL hamlesi

Ekonomi yönetimi, Türk lirasını destekleyecek yeni adımları devreye aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makro ihtiyati çerçevede önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. 3 Mayıs 2025 tarihli duyuruyla yapılan düzenlemeler kapsamında, yabancı para mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için bu oran 400 baz puana çıkarıldı. Repo işlemlerinde hesaplama yöntemi de güncellendi.TCMB, bankaların tüzel kişi TL mevduat oranlarını artırmalarını da hedefliyor. Bu kapsamda, TL mevduat payı yüzde 60'ın altında kalan bankalara, bu oranı aylık en az 0.3 puan artırma hedefi getirildi.Zorunlu karşılıklarla ilgili bir diğer değişiklik ise, TL mevduat için tesis edilen karşılıklara yapılacak faiz ya da telafi ödemesine yönelik oldu. Yeni düzenlemeye göre, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ü yerine yüzde 86'sı oranında ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak alınan kararla, ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na satılma zorunluluğunda da güncelleme yapıldı. 31 Temmuz 2025'e kadar ihracat gelirlerinin en az yüzde 35'inin TCMB'ye satılması gerekecek.İhracatçı firmalar için döviz dönüşüm desteği oranı da artırıldı. Buna göre, dövizlerini TL'ye çeviren ihracatçılara sağlanan destek oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3 olarak uygulanacak. TCMB, bu düzenlemelerle Türk lirasının kullanımını teşvik etmeyi ve finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.