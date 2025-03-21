Merkez’den yeni adım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik yürütülen 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasını, piyasa üzerinden gerçekleştirilen operasyonlarla tehdit unsuru haline getirmek isteyenlere ekonomi yönetimi fırsat vermiyor. Döviz piyasasında hareketlilik yaşanmaması için Merkez Bankası art arda hamleler yaptı. Banka dün de vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini bildirdi.

2007'DE YAPMIŞTI

TCMB tarafından yapılan duyuruda, bankanın parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiği aktarılan duyuruda, "24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır" ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası likidite senedi uygulamasını daha önce Temmuz 2007'de gerçekleştirdi. Likidite senedi Merkez Bankası'nın bir süredir yaptığı döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlıyor. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

BORÇ FAİZİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası, piyasadaki hareketliliğin ardından bazı önlemleri devreye almıştı. Döviz piyasasının sağlıklı çalışması amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurmuştu. Daha sonra Para Politikası Kurulu (PPK) takvim dışı toplanmış, gecelik vadede borç verme faiz oranı 200 baz puan artışla yüzde 46'ya yükseltilmişti.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42.5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tutulmuştu. Bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verilmişti. Banka, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını açıklamıştı. Sermaye Piyasaları Kurulu da şirket pay geri alımında esneklik sağlamıştı.

LİKİDİTE SENETLERİ NEDİR?

Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğine sahip senetler. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç ediliyor.

BORSADA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NEDEN YOK?

BORSA İstanbul'da ise sert düşüş dün devam etti. Kayıp yüzde 5'i aşınca devre kesici uygulandı. Saat 11:22'de işlemler tekrar başlayınca kayıplar yüzde 7'yi aştı. Bunun üzerine ikinci kez devre kesti. Öğleden sonra yeniden işlemler başladı. BIST 100 endeksi, 9 bin puanı test ederek dört ayın en düşük seviyesini gördü. Bankacılık endeksinde haftalık düşüş yüzde 26'yı aştı. Piyasa uzmanları, borsada kaybın önlenmesi için açığa satış yasağının geçici bir süreliğine de olsa yeniden getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Borsa İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat 2023 tarihinde açığa satış yasağı getirilmişti. Yasağa, 2024 yılında da uygulanmaya devam edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin aralıkta adım atmıştı. BIST 50'de yer alan şirketler için açığa satış yasağı 2 Ocak itibarıyla kaldırılmıştı. Açığa satış yatırımcıların bir hisse senedini veya başka bir finansal ürünü mevcutta sahip olmadıkları halde satmalarına olanak tanıyor. Yatırımcıların fiyatların düşeceğini öngördüğü bir hisseyi ödünç alarak satması ve daha sonra fiyatı düştüğünde geri alıp iade etmesi üzerine kurulu sistem.



OVP İLE İLGİLİ HİÇBİR TEREDDÜT YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) geleneksel iftar yemeğine katılarak Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. TBB'den yapılan açıklamada bakan Şimşek'in "Orta Vadeli Program'ın şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını arttırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini" söylediği vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer vedildi: "Sayın Şimşek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi; bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi. Piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurguladı ve makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi."