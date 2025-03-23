Mesaja da temsilcilik geliyor

Küresel sosyal medya uygulamalarına Türkiye'de temsilcilik açma şartı getiren ve bunda başarılı olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) şimdi de yabancı mesajlaşma uygulamalarına aynı zorunluluğu getiriyor. Türkiye'de sesli, yazılı ve görsel iletişim kapsamında kişiler arası elektronik haberleşme hizmeti sunan ve 1 milyon üzeri kullanıcıya sahip WhatsApp, SnapChat ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının artık temsilci bulundurması gerekecek. Sohbet uygulamaları da kapsam dahilinde olacak. Yine Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip olan Tinder, Azar, OkkCupid, Happn gibi uygulamaların da Türkiye'de temsilci bulundurmaları gerekecek.BTK'nın şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin hazırladığı mevzuat taslağı kapsamında sesli, yazılı ve görsel iletişim kapsamında Türkiye'de hizmet veren küresel mesajlaşma ve sohbet uygulamalarına temsilci açma yükümlülüğü getiriliyor.Kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek taslak, her takvim yılı sonu itibarıyla aylık ortalama tekilleştirilmiş erişim veya kullanıcı sayısı 1 milyon ve üzeri olan mesajlaşma uygulamalarını ilgilendiriyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde BTK, söz konusu uygulamalara elektronik posta ya da diğer iletişim kanallarıyla bildirim yapabilecek. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak. Temsilcilik yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde bu uygulamalarla işbirliği daha hızlı ve koordineli ilerleyeceği gibi Türkiye'ye karşı işlenen suçlarla alakalı talep edilen bilgi ve belgelere de hızla ulaşılabilecek.Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen mesajlaşma uygulamalarına ilk olarak 1 milyon TL'den 30 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Söz konusu idari para cezasını süresinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 6 ay içerisinde yetkilendirme almayanların internet trafiği bant genişliği yüzde 95 daraltılacak. Söz konusu kararı takiben üç ay içerisinde anılan yüküm- lülüklerini yerine getirmeyenlerin ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin engellenmesine karar verilecek.Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte WhatsApp, SnapChat ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ile yine sohbet ve flört uygulamaları olan Tinder, Azar, OkkCupid, Happn gibi uygulamaların da Türkiye'de temsilci bulundurmaları gerekecek. Taslakta düzenlemenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Uygulamalar, tüketicinin korunması, rekabetin tesisi ve korunması, şebeke ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, sektörel verilerin ve güvenlik olaylarının kuruma raporlanması ile kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin hususlar gibi kurumun kanunlarla verilen görevlerini yerine getirmek amacıyla kurumca yapılabilecek ilave düzenlemelere tabidir."