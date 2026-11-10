Mesleğiniz 15 yıl içinde tamamen yok olabilir! İşte yapay zekanın bitireceği işler

"ARTIK HİÇ KİMSE MUAF DEĞİL"

Yapay zekanın iş kayıplarının yalnızca yüksek vasıflı çalışanları etkilemeyeceğini belirten Nahles, el işçiliğine dayalı zanaat kollarının ve görece düşük vasıflı işlerin bu dönüşüme karşı daha dirençli olduğunu kaydetti.

Buna rağmen hiçbir meslek grubunun tamamen güvende olmadığını vurgulayan Nahles, "Buna rağmen temel kural geçerliliğini koruyor, esasen artık hiç kimse bu dönüşümden muaf değil." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) verilerine göre Almanya'da her dört şirketten biri yapay zeka kullanıyor. Nahles, Federal İş Ajansı olarak dijital eğitim programlarıyla şirketlerin ve çalışanların bu dönüşüme uyum sağlamasına destek verdiklerini belirtti.