Mesleğiniz 15 yıl içinde tamamen yok olabilir! İşte yapay zekanın bitireceği işler

Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, yapay zekanın önümüzdeki 15 yılda ülkede yaklaşık 800 bin işin ortadan kalkmasına yol açacağını, ancak benzer sayıda yeni istihdam alanı oluşturacağını öngördü. Nahles, özellikle bankacılık, sigortacılık ve analitik pozisyonların dönüşümden daha fazla etkileneceğini belirtti.
BANKACILIK VE SİGORTACILIK DAHA FAZLA ETKİLENECEK
Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a konuşan Nahles, yapay zekanın istihdamı tamamen yok etmekten çok dönüştüreceğini ifade etti.
Nahles, "Önümüzdeki 15 yıl içinde Almanya'da yapay zeka nedeniyle yaklaşık 800 bin işin ortadan kalkacağını ancak benzer sayıda yeni istihdamın da oluşturacağını öngörüyoruz. Şirket hizmet sağlayıcıları ile sigorta ve bankalardaki analitik pozisyonlar bu süreçten daha sert etkilenecek. Yine de Almanya'da yapay zekaya daha fazla yatırım yapılmasını istiyorum ancak bu moda olduğu için değil, sadece üretkenliği artırdığı sürece olmalı." ifadelerini kullandı.
"ARTIK HİÇ KİMSE MUAF DEĞİL"
Yapay zekanın iş kayıplarının yalnızca yüksek vasıflı çalışanları etkilemeyeceğini belirten Nahles, el işçiliğine dayalı zanaat kollarının ve görece düşük vasıflı işlerin bu dönüşüme karşı daha dirençli olduğunu kaydetti.
Buna rağmen hiçbir meslek grubunun tamamen güvende olmadığını vurgulayan Nahles, "Buna rağmen temel kural geçerliliğini koruyor, esasen artık hiç kimse bu dönüşümden muaf değil." değerlendirmesinde bulundu.
İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) verilerine göre Almanya'da her dört şirketten biri yapay zeka kullanıyor. Nahles, Federal İş Ajansı olarak dijital eğitim programlarıyla şirketlerin ve çalışanların bu dönüşüme uyum sağlamasına destek verdiklerini belirtti.
GENÇLERİN İŞ BULMASI ZORLAŞIYOR
Nahles, Almanya'da gençlerin istihdam olanaklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çıraklık ve mesleki eğitim kontenjanlarının bu yıl yüzde 6 azalarak yaklaşık 31 bine gerilediğini belirten Nahles, başvuran sayısının ise arttığına dikkati çekti.
Ekonomik durgunluğun genç mezunların iş hayatına girişini zorlaştırdığını ifade eden Nahles, ekonomik toparlanmanın istihdam piyasasına yansımasının zaman alacağını söyledi.
Nahles, "Piyasadaki belirsizlik açık iş pozisyonlarına da yansıyor. Ekonomik toparlanma yılbaşında istikrar kazansa bile bunun iş gücü piyasasına ulaşması yarım yılı bulur. Bu dönüşüm muhtemelen 2027 yazından önce gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullandı.
ALMANYA'NIN 5 YIL SONRAKİ EN BÜYÜK SORUNU İŞ GÜCÜ AÇIĞI
Almanya'da işsiz sayısının 2022'den bu yana 580 bin kişi arttığını belirten Nahles, kısa vadede öncelikli sorunun işsizlik olduğunu ancak önümüzdeki beş yıl içinde ülkenin en büyük sorunlarından birinin nitelikli iş gücü eksikliği olacağını kaydetti.
Demografik değişim nedeniyle Almanya'nın her yıl net 500 bin çalışan kaybettiğini aktaran Nahles, Avrupa içindeki göçün iş gücü ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.
Nahles, bu nedenle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden nitelikli çalışanların Almanya'ya çekilmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etti.