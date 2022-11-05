Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında bini aşkın patent ve marka tescili başvurusu yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının buluş içeren özgün çalışmaların, projelerin, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, şu bilgileri verdi:

"Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız tarafından patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmaları kapsamında bu yılın ocak ayında 1097 olan başvuru sayısı on kat artarak 10 bin 61'e, 221 olan ürün tescil sayısı da 6 kat artarak 1389'a yükseldi"

Tüm lise türlerinde olduğu gibi mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet konusunda çok önemli mesafe aldıklarını belirten Özer, bu yılın ocak ve kasım aylarına ait başvuru ve tescil sayılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ocak ayında 296 olan patent başvuru sayısı kasım ayında 537'ye, faydalı model 395'ten 1023'e, tasarım 144'ten 7 bin 379'a, marka başvuru sayısı ise 262'den 1122'ye yükseldi. Yine bu yılın ocak ayında 12 olan patent tescil sayısı 18'e, faydalı model 16'dan 57'ye, tasarım 110'dan 982'ye, marka tescil sayısı ise 83'ten 332'ye ulaştı.

Akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmeleri, mesleki eğitimdeki AR-GE çalışmaları ve inovatif yaklaşımlarla sektörle yapılan işbirliği neticesinde artık meslek liselerinde patent, faydalı model, marka, tasarım tescili ve ticarileşmesiyle ilgili hamlelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Mesleki eğitime katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."