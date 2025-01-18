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Giriş Tarihi: 18.1.2025 15:40 Son Güncelleme: 18.1.2025 15:41

Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 3 milyona ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 3 milyona yaklaştığını açıkladı.

İHA
Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 3 milyona ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınav sonuçları doğrultusunda düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 3 milyona yaklaştığını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program hedeflerinde de yer aldığı şekilde işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirdiklerini kaydetti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınav sonuçları doğrultusunda düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 3 milyona yaklaştığını belirten Işıkhan, "Dünyada çalışma hayatının hızla dönüşüme uğradığı bu dönemde çağımızın ve geleceğin mesleklerini şekillendirmeye, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 3 milyona ulaştı
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